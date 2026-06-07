Москва7 июнВести.В Курской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в водоеме в городе Курчатов. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Расследование будет проводиться в рамках статьи УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
Курчатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области по факту утопления несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Тело подростка 2011 года рождения нашли 6 июня, в субботу, в пруду-охладителе Курской АЭС. В рамках следствия назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точные причины смерти.