Уголовное дело возбуждено после гибели подростка в водоеме в городе Курчатов

В курском Курчатове по факту гибели подростка в пруду возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено после гибели подростка в водоеме в городе Курчатов

Москва7 июн Вести.В Курской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в водоеме в городе Курчатов. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Расследование будет проводиться в рамках статьи УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

Курчатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области по факту утопления несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Тело подростка 2011 года рождения нашли 6 июня, в субботу, в пруду-охладителе Курской АЭС. В рамках следствия назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точные причины смерти.