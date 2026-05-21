В Нижегородской области осуждена медсестра лагеря по делу о смерти подростка

Москва21 мая Вести.В Нижегородской области осуждена старшая медсестра детского лагеря, допустившая нарушения, которые привели к смерти 13-летнего подростка. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 236 УК РФ… Назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла в июне 2023 года. Мальчик находился в оздоровительном лагере Арзамасского района. В какой-то момент он почувствовал себя плохо, у него поднялась высокая температура. Несмотря на состояние ребенка, в инфекционную больницу в Нижний Новгород его доставили только через два дня после появления симптомов. Врачи не смогли его спасти.

Кроме того, от подростка заразились другие отдыхавшие там дети.

Происшествие стало возможным вследствие не обеспечения старшей медсестрой выполнения санитарно-эпидемиологических норм и профилактических мероприятий… не была оказана первичная медико-санитарная и неотложная медицинская помощь и не организована транспортировка в ближайшую специализированную медицинскую организацию указывает СУ СКР

По данным областного суда, женщина свою вину не признала. Приговор в законную силу не вступил.