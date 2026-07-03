Москва3 июлВести.В Воронеже был задержан местный житель, который насмерть сбил 11-летнего мальчика во время езды на катере на местном водоканале. Об этом сообщает канал Mash.
По информации источника, им оказался 45-летний мужчина. Он был обнаружен в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем у полиции пока нет возможности провести допрос.
Вместе с ним на борту была компания его знакомых. Катер был найден в 5 утра.
Второго июля во время купания в Воронежском водохранилище мальчик попал под катер. Ему была оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось.
Возбуждено уголовное дело.