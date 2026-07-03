В Воронеже задержан водитель катера, наехавшего на несовершеннолетнего Задержан житель Воронежа, насмерть сбивший ребенка на реке

Москва3 июл Вести.В Воронеже был задержан местный житель, который насмерть сбил 11-летнего мальчика во время езды на катере на местном водоканале. Об этом сообщает канал Mash.

По информации источника, им оказался 45-летний мужчина. Он был обнаружен в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем у полиции пока нет возможности провести допрос.

Вместе с ним на борту была компания его знакомых. Катер был найден в 5 утра.

Второго июля во время купания в Воронежском водохранилище мальчик попал под катер. Ему была оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело.