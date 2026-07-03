Владелец катера, наехавший на ребенка на Воронежском водохранилище, был пьян Задержан водитель катера, сбивший ребенка в Воронеже

Москва3 июл Вести.В Воронеже задержали водителя катера, который 2 июля наехал на купавшегося 11-летнего ребенка на Воронежском водохранилище. По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

По показаниям свидетелей, в день происшествия подозреваемый употреблял алкоголь в компании друзей говорится в сообщении

45‑летний мужчина управлял катером на Воронежском водохранилище и сбил купавшегося ребенка. После этого судоводитель уехал с места происшествия и не попытался помочь пострадавшему. Очевидцы на моторной лодке привезли ребенка на берег — он был без сознания. Приехавшие медики пытались его спасти, но мальчик умер на месте из‑за полученных травм.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).