Москва20 июлВести.Возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика в результате удара электрическим током, сообщает главк СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Вечером 19 июля во дворе дома в деревне Минино ребенок мыл квадроцикл с помощью автоматической мойки, подключенной к электросети через самодельный удлинитель. В это время начался дождь.
Пытаясь отключить оборудование, ребенок стал вытаскивать вилку из удлинителя, в этот момент его поразило электрическим токомговорится в публикации ведомства в MAX
Несмотря на реанимационные мероприятия, которые провели врачи скорой помощи, мальчик скончался на месте происшествия.
СК уточняет, что семья не состоит на профилактическом учете. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".