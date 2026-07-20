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Уголовное дело завели в Красноярском крае после смерти ребенка от удара током

Ребенок погиб во время мойки квадроцикла в Красноярском крае Уголовное дело завели в Красноярском крае после смерти ребенка от удара током

Москва20 июл Вести.Возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика в результате удара электрическим током, сообщает главк СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером 19 июля во дворе дома в деревне Минино ребенок мыл квадроцикл с помощью автоматической мойки, подключенной к электросети через самодельный удлинитель. В это время начался дождь.

Пытаясь отключить оборудование, ребенок стал вытаскивать вилку из удлинителя, в этот момент его поразило электрическим током говорится в публикации ведомства в MAX

Несмотря на реанимационные мероприятия, которые провели врачи скорой помощи, мальчик скончался на месте происшествия.

СК уточняет, что семья не состоит на профилактическом учете. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".