Москва15 июлВести.Следователи расследуют уголовное дело о смерти ребенка от удара током в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ в MAX.
Трагедия произошла вечером в понедельник, 13 июля, в Дзержинском районе города.
10-летний мальчик находился на прогулке на улице Станичная. В какой-то момент ребенок прикоснулся к водосточной трубе, находящейся под напряжением, и получил удар током.
От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествиясказано в сообщении
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Его расследование находится на контроле руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области.