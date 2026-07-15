СК возбудил дело после смерти 10-летнего ребенка от удара током в Новосибирске

Ребенок умер от удара током в Новосибирске после прикосновения к трубе СК возбудил дело после смерти 10-летнего ребенка от удара током в Новосибирске

Москва15 июл Вести.Следователи расследуют уголовное дело о смерти ребенка от удара током в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ в MAX.

Трагедия произошла вечером в понедельник, 13 июля, в Дзержинском районе города.

10-летний мальчик находился на прогулке на улице Станичная. В какой-то момент ребенок прикоснулся к водосточной трубе, находящейся под напряжением, и получил удар током.

От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия сказано в сообщении

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Его расследование находится на контроле руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области.