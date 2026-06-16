Москва16 июнВести.В Дагестане электрик погиб от удара током во время ремонта ЛЭП. Следственные органы начали проверку в рамках статьи УК РФ о нарушении требований охраны труда, сообщает СУ СК России по республике.
Трагедия произошла 16 июня, во вторник, в Новолакском районе Хасавюрта.
Мужчина, выполнявший работы по обслуживанию линии электропередачи, получил поражение электрическим током. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествияговорится в Telegram-канале ведомства
Правоохранители выясняют детали случившегося, в том числе устанавливаются лица, ответственные за обеспечение безопасности при проведении работ.