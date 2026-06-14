В Томской области борются за жизнь подростка, заряжавшего смартфон в ванной Мальчик в Томской области пережил клиническую смерть из-за смартфона

Москва14 июн Вести.В Томской области 13-летний школьник был госпитализирован в состоянии клинической смерти, сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, подросток отправился в ванную, взяв с собой смартфон и зарядку, после чего его ударило током. В этот момент родителей мальчика не было дома.

Во время купания телефон упал прямо в воду, и удар тока пришелся на школьника говорится в публикации

Вернувшиеся родители обнаружили сына в бессознательном состоянии, отец оказал первую помощь сыну и вызвал скорую помощь. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи.