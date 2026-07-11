Подростка госпитализировали в состоянии средней тяжести после курения вейпа

В Подмосковье подросток потерял сознание после курения вейпа Подростка госпитализировали в состоянии средней тяжести после курения вейпа

Москва11 июл Вести.В подмосковном городе Яхрома 14-летний подросток потерял сознание после курения вейпа в туалете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что школьник около четырех часов утра спрятался от родителей в туалете, чтобы покурить электронку.

Парень ушел в туалет и долго не выходил. Мать решила проверить и обнаружила сына на полу без сознания, рядом лежала электронная дуделка отмечается в сообщении

Родители мальчика вызвали скорую. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Предварительно, диагноз - токсическое действие паров.