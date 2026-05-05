Несовершеннолетняя впала в кому под Калининградом после курения вейпа

В Калининградской области девушка впала в кому после курения вейпа Несовершеннолетняя впала в кому под Калининградом после курения вейпа

Москва5 мая Вести.В городе Зеленоградске Калининградской области 16-летняя девушка оказалась в крайне тяжелом состоянии после курения вейпа. Она находится в коме, сообщает "Клопс".

Инцидент произошел 30 апреля во время перекура несовершеннолетней на работе. В момент курения она упала на землю и захрипела – ей вызвали скорую помощь.

К моменту прибытия медиков у нее пошла пена изо рта, а врачи по приезду заподозрили инсульт или инфаркт. Позже ей диагностировали разрыв аневризмы.

Пока ее состояние остается крайне тяжелым.