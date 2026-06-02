Москва2 июнВести.В Самаре выпускницу увезли на скорой после Единого государственного экзамена, врачи подозревали у нее инсульт. Об этом сообщает 63.RU.
Отмечается, что школьнице стало плохо сразу после того, как она покинула кабинет, где сдавала ЕГЭ по истории.
Работники пункта проведения экзамена вызвали скорую помощь. В настоящее время ученица проходит обследование в лечебном учреждении городаприводит СМИ слова своего собеседника в городской администрации
Отмечается, что, по данным регионального Минздрава, девушка находится в больнице, ее состояние удовлетворительное. Инсульт не подтвердился.