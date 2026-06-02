Инсульт у самарской школьницы, госпитализированной после ЕГЭ, не подозревали У самарской школьницы не было подозрения на инсульт после сдачи ЕГЭ

Москва2 июн Вести.Медики не подозревали инсульт у самарской школьницы, которая почувствовала себя плохо после сдачи ЕГЭ по истории. Состояние ее здоровья удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Ранее сообщалось, что девушка почувствовала себя плохо после экзамена, уже покидая школу. Ей незамедлительно оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой помощи.