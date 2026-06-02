Москва2 июнВести.Медики не подозревали инсульт у самарской школьницы, которая почувствовала себя плохо после сдачи ЕГЭ по истории. Состояние ее здоровья удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Пациентка доставлена в медицинское учреждение Самары. Подозрения на инсульт не было. Ее состояние удовлетворительноеговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что девушка почувствовала себя плохо после экзамена, уже покидая школу. Ей незамедлительно оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой помощи.