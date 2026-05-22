В Твери 30-летняя женщина пытается восстановиться после инсульта во время секса Жительнице Твери пришлось заново учиться ходить после инсульта во время секса

Москва22 мая Вести.В Твери 30-летняя женщина получила инсульт во время секса. Теперь ей приходится заново учиться ходить. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что все произошло около трех лет назад. В тот день она сначала посетила бассейн, а поле тренировки пошла домой, где ее ждал супруг.

Муж женщины вызвал скорую, ее увезли в больницу, где обнаружили обширное кровоизлияние в мозг. Ей пришлось пережить трепанацию черепа, которая длилась 6 часов, провести два дня в отделении интенсивной терапии, а после еще неделю в обычной палате. Выяснилось, что у пациентки врожденная патология сосудов, о которой она сама не подозревала.

Некоторое время женщина передвигалась с помощью инвалидной коляски, училась самостоятельно садиться и ходить с тростью. В ее голове встроены титановые пластины.