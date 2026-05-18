В Башкирии женщина ослепла после назначенных неврологом инъекций

Москва18 мая Вести.Жительница Уфы полностью ослепла после того, как врач-невролог прописал ей инъекции от боли в шее, возбуждено уголовное дело, сообщает ИА "Башинформ".

Отмечается, что врач частной клиники предложил девушке провести плазмотерапию без полноценного обследования. Инъекции собственной плазмы девушки были сделаны в шею.

В итоге у женщины начались проблемы со зрением, и меньше чем через месяц она ослепла. Сейчас уфимка проходит реабилитацию, а врач продолжает работать в клинике сказано в публикации

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело. СК направил ходатайство о передаче материалов дела в производство следователей ведомства.