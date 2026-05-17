Москва17 маяВести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался историей девушки из Башкирии, которая после посещения врача-невролога и сделанной инъекции потеряла зрение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.
История пациентки прозвучала в эфире одного из федеральных телеканалов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Следственными органами СУ СК России по Республике Башкортостан в надзорный орган направлено ходатайство об изъятии и передаче материалов уголовного дела в производство следователей СК Россиисказано в сообщении
Глава СК РФ поручил руководителю регионального управления представить доклад по информации СМИ о некачественном оказании медицинской помощи.