Бастрыкину доложат о девушке из Башкирии, ослепшей после инъекции у невролога

Москва17 мая Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался историей девушки из Башкирии, которая после посещения врача-невролога и сделанной инъекции потеряла зрение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

История пациентки прозвучала в эфире одного из федеральных телеканалов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Следственными органами СУ СК России по Республике Башкортостан в надзорный орган направлено ходатайство об изъятии и передаче материалов уголовного дела в производство следователей СК России сказано в сообщении

Глава СК РФ поручил руководителю регионального управления представить доклад по информации СМИ о некачественном оказании медицинской помощи.