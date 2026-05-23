Жительницу Уфы госпитализировали с отеком мозга после посиделок с пивом

Жительнице Уфы диагностировали отек мозга после полутора литров пива

Москва23 мая Вести.Врачи диагностировали у 31-летней жительницы Уфу энцефалопатию после того как она выпила около полутора литров пива. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В начале мая после посиделок с друзьями, где девушка выпила полтора литра пива и немного вина, у нее резко ухудшилось состояние здоровья. Девушку госпитализировали в больницу, где ей поставили диагноз: энцефалопатия с неврологическими нарушениями. Врачи объяснили, что организм не справился с переработкой этанола.

На фоне обильной рвоты произошло обезвоживание, и нарушился электролитный баланс, из-за чего начал развиваться отёк мозга. Ситуацию усугубило повышенное внутричерепное давление, которое у пациентки выявляли ещё несколько лет назад поясняется в сообщении

После недельного пребывания в больнице пациентке теперь предстоит амбулаторное лечение дома препаратами для восстановления работы мозга и сосудов. По рекомендации врачей, алкоголь ей противопоказан.