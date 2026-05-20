Москва20 мая Вести.Старший лейтенант ВС РФ Денис Николин с позывным Танк получил тяжелое ранение головы после ракетного удара ВСУ осенью 2022 года под Луганском. Жена бойца Регина помогла вернуть его к жизни, пишет MK.RU.

Осколок прошел через правую часть мозга Николина. После ранения его доставили в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге в состоянии комы. Врачи не были уверены, что мужчина вообще выживет.

Регина приходила к мужу каждый день — делала ему массаж, гимнастику, приносила еду, включала голосовые сообщения от родных и друзей. В итоге боец сумел выйти из вегетативного состояния.

Когда Николину стало лучше, его перевели в Москву в Федеральный центр мозга и нейротехнологий. Регина продолжает заниматься реабилитацией мужа, к обычной жизни он пока не вернулся.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о работе ведомстве в области помощи и реабилитации участников и ветеранов СВО.