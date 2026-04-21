Украинский пленный рассказал о брате-инвалиде, которого записали в дезертиры

Москва21 апр Вести.Военные врачи ВСУ сочли дезертиром украинского солдата, получившего осколочное ранение в голову. Об этом сообщил его брат из 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Роман Кос, который попал в плен ВС РФ.

По словам пленного, которые передает ТАСС, его 32-летний брат до сих пор числится в рядах ВСУ, несмотря на ранение.

Его призвали по мобилизации и в боях ему осколком в голову прилетело. Он глухой, его оперировали три раза где-то. Нисколько [по пособию] ему не платят, он был за штатом. Врач из той части, в которой он служил, просто подал его как СЗЧ [самовольное оставление части] передает его слова агентство

Он также отметил, что семье пришлось оперировать брата за собственный счет.

Накануне в российских силовых структурах рассказали, что военнослужащих военной полиции и Национальной гвардии Украины перевели в штурмовые подразделения из-за отказа участвовать в задержании дезертиров.