Москва20 апрВести.Военнослужащих военной полиции и Национальной гвардии Украины перевели в штурмовые подразделения после отказа участвовать в задержании дезертиров в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным источника, речь идет о тех, кто не согласился выдвигаться в Волчанский район для выполнения соответствующих задач.
Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины отправило подразделения нацгвардии в Харьковскую область. Решение было принято в связи с недостаточной оперативностью военной полиции страны.