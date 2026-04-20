Украинских военных перевели в штурмовики за неповиновение Украинских нацгвардейцев перевели в штурмовики за отказ ловить дезертиров

Москва20 апр Вести.Военнослужащих военной полиции и Национальной гвардии Украины перевели в штурмовые подразделения после отказа участвовать в задержании дезертиров в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника, речь идет о тех, кто не согласился выдвигаться в Волчанский район для выполнения соответствующих задач.

Военнослужащих украинской военной полиции и нацгвардии Украины перевели в специализированное штурмовое подразделение поделился собеседник агентства

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины отправило подразделения нацгвардии в Харьковскую область. Решение было принято в связи с недостаточной оперативностью военной полиции страны.