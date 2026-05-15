Москва15 маяВести.В украинском плену российскому военнослужащему отрезали фаланги пальцев, пытаясь вынудить его дать показания. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Во время одного из обменов в Россию вернулись несколько десятков бойцов с ампутациями, сказал Мирошник в интервью радио "Комсомольская правда".
Те люди, которые возвращаются, они констатируют факты ампутации без обезболивания – а это пытки… Есть данные, они зафиксированы, что нашему бойцу отрезали по очереди фаланги пальцев, принуждая его дать показания. Есть подтверждающие показания и медэкспертизы. Мы эти данные зафиксировалисказал Мирошник
Ранее Мирошник отмечал, что боевики ВСУ пытают российских военнослужащих, которые оказались в плену у ВСУ, методами, которые страны НАТО применяли в Афганистане и Ираке. По его словам, из показаний следует, что украинские боевики, помимо насильственной ампутации конечностей, содержат людей в клетках под палящим солнцем или в холоде.