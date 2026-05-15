Москва15 мая Вести.В украинском плену российскому военнослужащему отрезали фаланги пальцев, пытаясь вынудить его дать показания. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Во время одного из обменов в Россию вернулись несколько десятков бойцов с ампутациями, сказал Мирошник в интервью радио "Комсомольская правда".

Те люди, которые возвращаются, они констатируют факты ампутации без обезболивания – а это пытки… Есть данные, они зафиксированы, что нашему бойцу отрезали по очереди фаланги пальцев, принуждая его дать показания. Есть подтверждающие показания и медэкспертизы. Мы эти данные зафиксировали сказал Мирошник

Ранее Мирошник отмечал, что боевики ВСУ пытают российских военнослужащих, которые оказались в плену у ВСУ, методами, которые страны НАТО применяли в Афганистане и Ираке. По его словам, из показаний следует, что украинские боевики, помимо насильственной ампутации конечностей, содержат людей в клетках под палящим солнцем или в холоде.