Вернувшийся из плена боец СВО рассказал о сложностях с получением выплат Международный общественный трибунал пообещал помочь с выплатами бойцу СВО

Москва16 мая Вести.Глава международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев пообещал помочь с обеспечением выплат ветерану СВО Николаю Позднякову, сообщает ИС "Вести".

Капитан Поздняков попал в плен на донецком направлении, близ населенного пункта Максимильяновка. В рамках обмена в июле 2025 года мужчина вернулся в Россию.

Боец несколько раз был ранен, пережил пытки в плену, и по возвращении рассчитывал получить компенсацию. Однако, утверждает он, выплат так и не получил.

[После обмена] я убыл в Москву, там сделали мне судебно-медицинскую экспертизу, где постановили, что я имею три ранения, пережил пытки. Когда я приехал из Москвы и пошел к командиру полка с этими документами, то получил ответ: "Ты это купил в метро. Это недействительно". Я удивился: "Как недействительно? Есть же печать и все остальное". Однако ответ получил: "Даже если это и действительно, то оснований для разбирательства нет". Я сказал про журнал боевых действий, но в ответ тишина заявил он

Узнав историю бойца, глава международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев заявил о готовности помочь военному в сложной ситуации.

Обращайтесь к нам в Общественную палату. Мы сделаем все, чтобы все, что должны вы получить, вы получили сказал он

Накануне, 15 мая, Россия и Украина провели новый обмен пленными по формуле 205 на 205 при посредничестве ОАЭ. Российские военнослужащие уже вернулись в Москву.