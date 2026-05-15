Лантратова: 13 освобожденных из плена бойцов СВО были с ранениями

Москва15 мая Вести.Среди освобожденных в ходе обмена военнопленными российских бойцов спецоперации 13 были с ранениями, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Также из плена освобождены 13 раненых бойцов. Им оказывается необходимая медицинская помощь написала Лантратова в своем Telegram-канале

Она сообщила, что Киев передал 41 тело защитников Отечества. Россия отправила 528 тел погибших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, от украинского омбудсмена помощники Лантратовой получили письма российских военнопленных своим родным.

15 мая Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205 при посредничестве ОАЭ. Российские военнослужащие уже вернулись в Москву.

Как отметил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, процесс обмена пленными – это сложная система, где нет серьезных правил, и сторонам приходится проводить скрупулезную работу, чтобы доказать, что именно эти люди должны быть обменяны.