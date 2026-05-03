Военкор Поддубный поддерживает общение с лечащим врачом НИИ Склифосовского Военкор Поддубный: у меня очень хорошее воспоминание о пребывании в Склифе

Москва3 мая Вести.Военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный рассказал, что до сих пор, спустя два года после лечения в НИИ Склифосовского, поддерживает общение с лечащим врачом.

По словам военкора, от медучреждения, где он проходил лечение после ранения дроном в Курской области, у него остались лишь хорошие воспоминания.

Первое, что я помню после того, как пришел в себя, на самом деле, как выгружают из вертолета. У меня очень хорошее воспоминание о пребывании в Склифе. Человек, наверное, так устроен, что плохое, тяжелое по прошествии времени — на задворках воспоминаний, и остается хорошее. Я всегда, когда проезжаю по Садовому [кольцу] мимо Склифа, всегда улыбаюсь. И если честно, иногда и звоню своему лечащему врачу Алексею Павлову. Просто передаю привет, спрашиваю, как дела, потому что несмотря на то, что вообще пребывание в ожоговом отделении — штука, мягко говоря, неприятная, но у меня о Склифе очень теплые воспоминания сказал он

Военкор подчеркнул, что благодарен врачам за их усилия и работу.

Это такая служба, как мне кажется, настолько благородная и настолько важная для людей. Удивительным образом сами врачи, хирурги, которые здесь трудятся, воспринимают ее как рутину, как обычную работу, а она вообще необычная. Когда каждый день человек кого-то спасает — ничего себе! восхитился он

Евгений Поддубный в августе 2024 года был доставлен в НИИ Склифосовского в Москве из Курской области, где он получил ранение при атаке украинского FPV-дрона в Суджанском районе. К середине сентября военкор восстановился и был выписан из больницы.