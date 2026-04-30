Москва30 апрВести.В Комитета здравоохранения в Волгоградской области сообщили о состоянии 65-летнего мужчины, пострадавшего при атаке БПЛА в ночь на 30 апреля. Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.
Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Урюпинской ЦРБ. Его состояние оценивается как стабильное.
Состояние стабильное, средней степени тяжестисказали в комитете
Вражеский дрон атаковал Алексеевский район области. В результате повреждения получил частный дом, а также пострадал местный житель, его госпитализировали с осколочным ранением ноги.