Комздрав: состояние раненого при атаке БПЛА в Волгоградской области стабильное

Раненый при налете БПЛА волгоградец находится в стабильном состоянии Комздрав: состояние раненого при атаке БПЛА в Волгоградской области стабильное

Москва30 апр Вести.В Комитета здравоохранения в Волгоградской области сообщили о состоянии 65-летнего мужчины, пострадавшего при атаке БПЛА в ночь на 30 апреля. Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.

Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Урюпинской ЦРБ. Его состояние оценивается как стабильное.

Состояние стабильное, средней степени тяжести сказали в комитете

Вражеский дрон атаковал Алексеевский район области. В результате повреждения получил частный дом, а также пострадал местный житель, его госпитализировали с осколочным ранением ноги.