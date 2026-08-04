Пострадавший при атаке дронов ВСУ на Волгоград умер в больнице

В больнице скончался один из пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград Пострадавший при атаке дронов ВСУ на Волгоград умер в больнице

Москва4 авг Вести.В больнице умер пациент, раненый при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

Уточняется, что пострадавший был в реанимации.

Один человек, находившийся в реанимации, несмотря на усилия медиков, скончался. Он получил ранения, несовместимые с жизнью говорится в сообщении комитета

Второй пациент, который тоже находится в реанимации, по данным агентства, продолжает лечение. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Дроны ВСУ атаковали Волгоград 31 июля. Одна мирная жительница погибла, еще восемь пострадали. В городе были зафиксированы различные повреждения.