Москва4 авгВести.В больнице умер пациент, раненый при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения региона.
Уточняется, что пострадавший был в реанимации.
Один человек, находившийся в реанимации, несмотря на усилия медиков, скончался. Он получил ранения, несовместимые с жизньюговорится в сообщении комитета
Второй пациент, который тоже находится в реанимации, по данным агентства, продолжает лечение. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Дроны ВСУ атаковали Волгоград 31 июля. Одна мирная жительница погибла, еще восемь пострадали. В городе были зафиксированы различные повреждения.