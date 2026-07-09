В больнице умер житель Белгородской области, пострадавший при взрыве дрона ВСУ Пострадавший при атаке БПЛА мужчина умер в больнице Белгородской области

Москва9 июл Вести.Мужчина, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, умер в больнице. Печальные новости сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в MAX.

Он выразил соболезнования близким погибшего.

К сожалению, стало известно, что вчера в больнице скончался мужчина, который получил ранения 1 июля в Валуйском округе говорится в сообщении Шуваева

Ранее сообщалось, что в среду, 8 июля, в селе Долгое Валуйского округа при детонации дрона были ранены два человека – глава территориальной администрации и боец "Орлана". Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. При этом уточнялось, что глава поселения находится в тяжелом состоянии.