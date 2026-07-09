Москва9 июлВести.Мужчина, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, умер в больнице. Печальные новости сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в MAX.
Он выразил соболезнования близким погибшего.
К сожалению, стало известно, что вчера в больнице скончался мужчина, который получил ранения 1 июля в Валуйском округеговорится в сообщении Шуваева
Ранее сообщалось, что в среду, 8 июля, в селе Долгое Валуйского округа при детонации дрона были ранены два человека – глава территориальной администрации и боец "Орлана". Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. При этом уточнялось, что глава поселения находится в тяжелом состоянии.