В Белгородской области ранены бойцы " Орлана" и глава поселения

Глава поселения и бойцы "Орлана" ранены при атаках БПЛА в Белгородской области В Белгородской области ранены бойцы " Орлана" и глава поселения

Москва8 июл Вести.Три человека получили ранения при ударах украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.

В селе Долгое на территории Валуйского округа при детонации боевой части БПЛА были ранены два человека.

Пострадали глава территориальной администрации и боец "Орлана". Мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, бригада скорой транспортирует в Валуйскую ЦРБ говорится в заявлении

Отмечается, что глава поселения находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в городе Шебекино осколочные ранения грудной клетки, плеча, бедра, живота и рук получил еще один боец подразделения "Орлан".

Это произошло в ходе отражения атаки FPV-дрона. Пострадавшего планируется перевести на лечение из районной больницы в областной центр.