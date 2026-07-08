Москва8 июлВести.Три человека получили ранения при ударах украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.
В селе Долгое на территории Валуйского округа при детонации боевой части БПЛА были ранены два человека.
Пострадали глава территориальной администрации и боец "Орлана". Мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, бригада скорой транспортирует в Валуйскую ЦРБговорится в заявлении
Отмечается, что глава поселения находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, в городе Шебекино осколочные ранения грудной клетки, плеча, бедра, живота и рук получил еще один боец подразделения "Орлан".
Это произошло в ходе отражения атаки FPV-дрона. Пострадавшего планируется перевести на лечение из районной больницы в областной центр.