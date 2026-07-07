Москва7 июлВести.Трое из 11 пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Волгоград выписаны из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Комитет здравоохранения.
Ранее выписали 6 человек.
Еще три человека выписаны с улучшением самочувствиясказали в комитете
В настоящее время в медучреждении остаются два человека, один из них - в тяжелом состоянии в отделении реанимации.
ВСУ обстреляли ракетами Волгоград в ночь на 27 июня. Сообщалось, что в результате атаки пострадали 11 человек. Также повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. Погибли два сотрудника завода.