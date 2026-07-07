В Волгограде из больницы выписали трех пострадавших при ракетной атаке ВСУ

В больнице Волгограда остаются двое пострадавших при ракетной атаке ВСУ В Волгограде из больницы выписали трех пострадавших при ракетной атаке ВСУ

Москва7 июл Вести.Трое из 11 пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Волгоград выписаны из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Комитет здравоохранения.

Ранее выписали 6 человек.

Еще три человека выписаны с улучшением самочувствия сказали в комитете

В настоящее время в медучреждении остаются два человека, один из них - в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

ВСУ обстреляли ракетами Волгоград в ночь на 27 июня. Сообщалось, что в результате атаки пострадали 11 человек. Также повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. Погибли два сотрудника завода.