Москва28 апрВести.Двух пострадавших после атаки ВСУ по Туапсе выписали из больницы, один пациент продолжает лечение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минзрава.
Всего в больницах Краснодарского края медицинская помощь оказывается четырем пострадавшим: в медучреждениях находятся два человека из Новороссийска и два - из Крымского района.
В Туапсе один пациент (остается в больнице – ред.), двоих выписалирассказал представитель оперштаба агентству
В результате атаки на Новороссийск в ночь на 6 апреля ранения получили шесть человек, всех пострадавших, включая двух детей, перевели на лечение в Краснодар. Спустя три дня, 9 апреля, регион вновь подвергся атаке. На этот раз обломки дрона упали на территории нефтебазы в Крымском районе, пострадали три человека.
После атаки ВСУ по Туапсе в ночь на 16 и 20 апреля три человека погибли, включая 14-летнюю девочку, останки которой до сих пор не найдены, еще трое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что 28 апреля в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. По предварительным данным никто не пострадал. В одной из школ открыли пункт временного размещения.