Двое пострадавших от удара ВСУ по Туапсе выписаны из больницы

Из больницы выписаны двое пострадавших при ударе ВСУ по Туапсе Двое пострадавших от удара ВСУ по Туапсе выписаны из больницы

Москва28 апр Вести.Двух пострадавших после атаки ВСУ по Туапсе выписали из больницы, один пациент продолжает лечение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минзрава.

Всего в больницах Краснодарского края медицинская помощь оказывается четырем пострадавшим: в медучреждениях находятся два человека из Новороссийска и два - из Крымского района.

В Туапсе один пациент (остается в больнице – ред.), двоих выписали рассказал представитель оперштаба агентству

В результате атаки на Новороссийск в ночь на 6 апреля ранения получили шесть человек, всех пострадавших, включая двух детей, перевели на лечение в Краснодар. Спустя три дня, 9 апреля, регион вновь подвергся атаке. На этот раз обломки дрона упали на территории нефтебазы в Крымском районе, пострадали три человека.

После атаки ВСУ по Туапсе в ночь на 16 и 20 апреля три человека погибли, включая 14-летнюю девочку, останки которой до сих пор не найдены, еще трое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что 28 апреля в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. По предварительным данным никто не пострадал. В одной из школ открыли пункт временного размещения.