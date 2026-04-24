Семь человек остаются в больницах Кубани после атак ВСУ

Москва24 апр Вести.Семь человек, в том числе двое детей, пострадавших в результате атак ВСУ на Краснодарский край находятся в больницах. Об этом ТАСС рассказали в оперштабе региона.

Так, в Краснодаре в больницах находятся четыре человека – двое из Новороссийска и двое из Крымского района. Двое проходящих лечение в Краснодаре являются детьми.

В Туапсе – три человека в больницах сказано в сообщении

ВСУ атаковали Новороссийск ночью 6 апреля. В результате пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Их госпитализировапли в тяжелом состоянии. В ночь на 9 апреля обломки беспилотника упали на территории нефтебазы в Крымском районе, пострадали три человека.