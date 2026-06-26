Боец ВС РФ спас от дрона ВСУ мирных жителей во время эвакуации из Родинского Боец "Центра" спас мирных жителей от удара БПЛА во время эвакуации из Родинского

Москва26 июн Вести.Боец 5-го комендантского полка 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" Назарий Гура спас мирных жителей от удара вражеского дрона во время эвакуации из Родинского в Донецкой Народной Республике (ДНР). В интервью ИС "Вести" военнослужащий рассказал, как ему удалось увернуться от украинского БПЛА.

Во время работы в Родинском боец заметил дрон противника, который нацелился на гражданских. Гура принял на себя удар и сумел выжить.

Я начал по нему открывать огонь, чтобы постараться его сбить, не попал, потому что был ветер, и я был в движении. Он следовал медленно за мной, заходил мне в спину. Он перенырнул в ров, надо мной завис в этот момент, я услышал этот резкий звук. Чтобы не оставаться на месте, чтобы он по мне не ударил, я резко отскочил вправо, покатился вниз и в этот момент произошел удар рассказал военнослужащий

В результате солдата посекло кассетным боеприпасом. Помимо этого, у него была травма ноги и сквозное ранение в руку. Раненый боец продолжил выводить мирных жителей.

Ранее военнослужащий 5-го комендантского полка 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" Артем Якут рассказал, как во время эвакуации закрыл собой 11-летнего мальчика, в которого летел украинский дрон.