Военнослужащий Якут рассказал об эвакуации детей из ДНР в кузове военной машины

"Большая встряска": боец СВО – об эвакуации детей из ДНР в кузове военной машины Военнослужащий Якут рассказал об эвакуации детей из ДНР в кузове военной машины

Москва23 июн Вести.Заместитель военного коменданта 5-го комендантского полка 51-й армии Артем Якут в интервью ИС "Вести" рассказал о том, как проходила эвакуация детей из Донецкой Народной Республики (ДНР) в кузове военной машины, оснащенной системами противовоздушной обороны (ПВО).

По словам военнослужащего, видеть детей в такой обстановке непросто. Стремишься предпринять любые меры, чтобы их защитить, добавил боец.

Машина, ... стояли на крыше, прикрывали воздух. Это очень большая встряска, когда видишь таких детей, это действительно не передать словами, даже представляешь, что везешь своих, и всячески делаешь все возможное поделился Якут

В ДНР эвакуация гражданского населения проходит через зону повышенной опасности. Чтобы защитить детей, на них надевают бронежилеты и каски, сообщил заместитель командира комендантского полка Олег Охотник.

Ранее Артем Якут рассказал, как во время эвакуации закрыл собой 11-летнего мальчика, в которого летел украинский дрон.