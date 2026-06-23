Командир Охотник: в ДНР детей эвакуируют в бронежилетах и касках

Командир Охотник рассказал, как защищают эвакуируемых детей в ДНР Командир Охотник: в ДНР детей эвакуируют в бронежилетах и касках

Москва23 июн Вести.В ДНР эвакуация гражданского населения проходит через зону повышенной опасности. Чтобы защитить детей, на них надевают бронежилеты и каски. Об этом рассказал ИС "Вести" заместитель командира комендантского полка Олег Охотник.

Этот протокол безопасности применили при вывозе пожилой женщины с внуками. Прикрывали маршрут средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Укрыли их максимально бронежилетами и плюс еще во взаимодействии с абсолютно всеми родами войск на данном направлении были включены все РЭБы которые там только имелись. … мною были приняты беспрецедентные меры по защите эвакуации на транспорте из данного населенного пункта. Были привлечены максимальное количество личного состава: даже с соседних направлений военнослужащие были расставлены на самых опасных участках следования, был задействован транспорт переднего края сказал Охотник

В ДНР также эвакуировали детей в кузове боевой машины, оснащенной системами противовоздушной обороны, добавил заместитель военного коменданта.