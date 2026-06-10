"Грабеж и мародерство": эксперт об эвакуации, проводимой ВСУ Эксперт Гагин: Киев разлучает семьи с детьми при эвакуации мирного населения

Москва10 июн Вести.Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что эвакуация мирного населения с подконтрольных Киеву территорий Донбасса может сопровождаться разлучением семей. Такое мнение он высказал в эфире радио "Комсомольская правда", комментируя расширение зоны эвакуации в ряде населенных пунктов.

По словам Гагина, в первую очередь вывозу подлежат семьи с детьми. Он утверждает, что в отдельных случаях дети могут эвакуироваться отдельно от родителей, в результате чего родственники теряют связь друг с другом.

Грабеж и мародерство со стороны ВСУ камуфлируется установкой: вы можете взять с собой только самое необходимое. Притом детей, зачастую, эвакуируют в первую очередь, – но отдельно от родителей. Мы сталкивались с подобными историями и в Авдеевке, и в Угледаре, и в других крупных населенных пунктах сказал Гагин

Также советник главы ДНР связал расширение эвакуации в районах Славянска и Краматорска с военной обстановкой. По его мнению, такие меры могут свидетельствовать о подготовке украинской стороны к возможному изменению ситуации на линии соприкосновения.

Вместе с тем Гагин заявил, что российские войска сохраняют инициативу на ряде участков фронта и продолжают наступление, несмотря на активное применение беспилотных систем со стороны Украины.