На юго-востоке Украины эвакуируют жителей с приближением фронта В Днепропетровской области Украины объявили обязательную эвакуацию 1145 человек

Москва12 мая Вести.В Днепропетровской области Украины 12 мая введена принудительная эвакуация семей с детьми из ряда районов Никополя, Марганца и нескольких прилегающих населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Объявлена обязательная эвакуация из отдельных районов Никополя. Подписал соответствующие распоряжения. Все жители должны покинуть одну из улиц Марганца и почти 100 улиц Никополя. Эвакуироваться должны 1 145 человек написал руководитель региона

По данным чиновника, помимо этого семьям с детьми предстоит выехать из Новокиевки и Ильинки, относящихся к Марганецкой городской общине, а также из Вышетарасовки в составе Мировской сельской общины. На проведение всей процедуры властям отведен месяц, конкретные причины срочного вывоза людей в публикации не приводятся.

Объявления о вывозе населения местные украинские власти делают достаточно регулярно - это связано с приближением линии фронта. Ранее, 5 мая, в Днепропетровске были зафиксированы взрывы, очередная серия которых прозвучала около восьми вечера по московскому времени.