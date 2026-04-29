Москва29 апр Вести.Киевский режим вместе с международными благотворительными организациями устроили показную эвакуацию на правом берегу Днепра в Херсонской области, вывозя людей только из безопасных зон. Об этом сообщили в пророссийской подпольной организации "Херсонское сопротивление".

Обострение военной обстановки заставило украинские власти и международные организации, работающие на Херсонщине, начать показную принудительную эвакуацию говорится в Telegram-канале организации

По словам представителей сопротивления, как правило, эвакуируют тех, кто живет в относительной безопасности, а не тех, кто в этом действительно нуждается.

В подполье также сообщили, что местные чиновники нередко запугивают жителей, настаивая на самостоятельном выезде.

Бесплатно вывозят на автобусах только до Николаева, а дальше - уже сами. Власть не имеет единой стратегии, куда и как вывозить людей. Центры временного размещения через короткое время выбрасывают беженцев на улицу уточнили в "Херсонском сопротивлении"

Ранее председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина заявила, что часть населения, проживающего на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсона не хотят эвакуироваться в безопасную зону, ожидая возвращения России.