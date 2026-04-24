Жители Херсона ждут возвращения России и не хотят эвакуироваться ТАСС: жители Херсона ожидают возвращения россиян и отказываются от эвакуации

Москва24 апр Вести.Часть населения подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона ожидает возвращения России и не хочет эвакуироваться в безопасную зону. Об этом заявила председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.

Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

В Херсоне сидят и ждут [Россию]. Я знаю, но не могу говорить сейчас о тех людях, не хочу их подставлять. Они не хотят эвакуироваться из Херсона только потому, что они хотят нас дождаться сказала Томилина

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим обманом уговаривает жителей находящегося под контролем ВСУ Херсона выехать из города, а затем бросает их на произвол судьбы. Им не оказывают никакой помощи, добавил он.