Сальдо: люди возвращаются в Херсонскую область из-за неприятия политики Киева Губернатор Херсонской области назвал причины возвращения людей с Украины

Москва14 мая Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил агентству ТАСС, что численность населения региона меняется под влиянием военной обстановки. Одни люди выезжают из опасных районов, другие возвращаются, третьи приезжают с территории Украины.

Среди мотивов - близкие, семья, родная земля, а также неприятие политики киевских властей, дискриминации русского языка и давления на тех, кто ощущает себя частью русского мира.

Мотивы разные. У кого-то здесь родные, дом, земля. Кто-то не принимает политику киевского режима, насильственную мобилизацию, давление на русский язык и на людей, которые считают себя частью русского мира написал Владимир Сальдо

Глава региона подчеркнул, что для многих переехавших важны понятные законы, российские документы, работа и безопасность семьи.

Ранее губернатор заявлял, что население правобережной части Херсонской области находится под давлением Киева и ждет возвращения к жизни без насилия и унижений. По этой причине запросы жителей по обе стороны Днепра отличаются.