Москва11 апрВести.Представители киевского режима начали преследовать жителей правого берега Днепра, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за их связи с Россией.
Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Киевский режим действует на условиях … тотального подавления любого проявления инакомыслия, … и на условиях запрещения и преследования всех тех, кто даже подумал о том, что у него есть родственники в Россиисказал собеседник агентства
По его мнению, подобные действия демонстрируют схожесть украинской власти с нацистским режимом, "методики которого перехвачены и усилены".
10 апреля источник в российских силовых структурах сообщил, что боевики ВСУ подавили попытку насильно мобилизованных устроить бунт под Чугуевом в Харьковской области.