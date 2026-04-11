Сальдо обвинил Киев в преследовании жителей Херсонщины за родственников-россиян

Москва11 апр Вести.Представители киевского режима начали преследовать жителей правого берега Днепра, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за их связи с Россией.

Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Киевский режим действует на условиях … тотального подавления любого проявления инакомыслия​​​, … и на условиях запрещения и преследования всех тех, кто даже подумал о том, что у него есть родственники в России сказал собеседник агентства

По его мнению, подобные действия демонстрируют схожесть украинской власти с нацистским режимом, "методики которого перехвачены и усилены".

10 апреля источник в российских силовых структурах сообщил, что боевики ВСУ подавили попытку насильно мобилизованных устроить бунт под Чугуевом в Харьковской области.