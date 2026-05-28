Сальдо: в Херсоне ВСУ могут творить произвол, жители беззащитны перед боевиками

Сальдо: жители Херсона фактически беззащитны перед произволом ВСУ Сальдо: в Херсоне ВСУ могут творить произвол, жители беззащитны перед боевиками

Москва28 мая Вести.Мирное население Херсона, находящегося под контролем Киева, практически не имеет законных механизмов для защиты от противоправных действий украинских военных. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Поводом для заявления послужил ранее озвученный Сальдо случай. Так, в Херсоне двое бойцов ВСУ в состоянии алкогольного опьянения самовольно покинули расположение части и совершили изнасилование местной жительницы.

Для обычного херсонца защитить себя законным способом почти нереально. Мирные жители фактически остаются один на один с вооруженными людьми, которые чувствуют свою безнаказанность подчеркнул губернатор

Он также добавил, что в правобережной части Херсонской области правоохранительные органы зачастую зависят от военных структур и СБУ, поэтому не только не защищают граждан, но и содействуют силовикам в совершении преступлений против мирного населения.