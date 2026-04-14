Москва14 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали из города Херсон площадку для размещения пунктов управления беспилотными системами Киева, заявил в разговоре с ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что боевые действия в настоящее время "все больше и больше уходят в небо". Как указал Сальдо, то, что раньше можно было увидеть или прочитать в фантастических произведениях, сейчас начинает происходить наяву.

Он (Херсон – прим. ред.) все больше и больше превращается в большую площадку для временного размещения пунктов управления беспилотными системами сказал Сальдо

Губернатор добавил, что город переживает период стагнации, а оставшимся там мирным жителям приходится существовать в условиях боевых действий.

Ранее Сальдо заявил, что Киев превращает Херсон в свою военную базу, в городе остается все меньше нормальной гражданской инфраструктуры для жизни.