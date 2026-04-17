Москва17 апрВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) вводят молодых людей правобережья Херсонщины в заблуждение, агитируя вступать в войска беспилотных систем, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.
ВСУ обещают размещать молодых призывников в тылу. Однако в тыловых пунктах управления БПЛА существует не меньшая опасность, чем на фронте, поскольку такие пункты также подвержены ударам, пояснил губернатор.
Сейчас начинается другая проблема. ВСУ начинают агитировать молодых людей [вступать] в войска беспилотных систем. Обещают им, что они на фронт не пойдут, они будут находиться в пунктах управленияпередает ТАСС слова Сальдо
Накануне в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) устроили охоту на 16-летнего подростка. Они догнали парня и избили его.
При этом издание El Pais сообщило, что на Украине отмечен всплеск нападений на сотрудников ТЦК.