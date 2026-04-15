Пятеро сотрудников ТЦК в Одессе устроили охоту за 16-летним подростком

Москва15 апр Вести.Пятеро сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) устроили охоту на 16-летнего подростка в Одессе. Они догнали и избили парня, сообщают украинские СМИ​​​.

На видео, которое опубликовано в Telegram-канале издания "Страна.ua", сотрудники ТЦК гонятся за убегающим парнем. Догнав подростка, военкомы избили его толпой.

По данным канала, родственники подростка после инцидента вызвали скорую помощь и полицию, молодому человеку была оказана необходимая медицинская помощь.

4 апреля военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявила, что после просмотра кадров с насильственной мобилизацией граждан сотрудниками ТЦК украинские дети начинают "травить" людей в военной форме.