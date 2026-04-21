В Одессе со стрельбой задержали группу военкомов-вымогателей СБУ задержала в Одессе вымогавших деньги сотрудников ТЦК

Москва21 апр Вести.В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали группу работников одного из районных территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), занимавшихся вымогательством среди военнообязанных. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее 21 апреля сообщалось, что задержание военкомов сопровождалось погоней и стрельбой в городе.

Сотрудники одесского управления СБУ задержали группу сотрудников Пересыпского районного военкомата, которые пытались вымогать 30 тысяч долларов у одессита, имевшего отсрочку от мобилизации пишут украинские издания

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что ТЦК представляют собой бандитскую группировку лиц.