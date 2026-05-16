Толпа мужчин с монтировками прогнала сотрудников ТЦК в Одесской области СМИ: жители украинского Измаила с монтировками прогнали сотрудников ТЦК

Москва16 мая Вести.Жители Измаила в Одесской области Украины прогнали сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) из населенного пункта, устроив погоню по полю. Об этом сообщают украинские СМИ.

Издание "Страна.ua" публикует видео инцидента. На кадрах группа мужчин на мотоциклах и с монтировками гонится за микроавтобусом ТЦК по проселочной дороге. Военным приходится убегать прямо по полю. Как отмечают украинские СМИ, по некоторой информации, отпор военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали представители местной цыганской общины.

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что на Украине ожидается очередное ужесточение мобилизации.