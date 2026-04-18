В Одессе школьник задержан за поджог микроавтобуса ТЦК

Москва18 апр Вести.В Одессе правоохранительные органы задержали подростка по подозрению в поджоге микроавтобуса, принадлежащего Территориальному центру комплектования (ТЦК — украинский аналог военкомата). Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на местные сообщества.

Инцидент произошел на одной из улиц города. По предварительной информации, объектом атаки стал транспорт, используемый сотрудниками военкомата.

Сообщается, что исполнитель поджога — местный школьник, который был оперативно задержан полицией. На данный момент устанавливаются мотивы совершения правонарушения и возможная причастность других лиц.