Киев объявил о принудительной эвакуации части жителей Славянска и Краматорска Украина начала принудительную эвакуацию нескольких улиц Славянска и Краматорска

Москва9 июн Вести.Киевский режим объявил о начале принудительной эвакуации гражданского населения из подконтрольных ему районов Донецкой Народной Республики. Под действие распоряжения попали несколько улиц крупных городов, а также ряд населенных пунктов.

Глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин сообщил в своем Telegram-канале, что зона обязательной эвакуации семей с детьми расширяется в принудительном порядке.

Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми принудительным способом написал он

По его словам, речь идет об отдельных улицах Славянска и Краматорска, поселка Беленькое, а также о всей территории поселка Малотарановка и села Приволье. Филашкин назвал это решение "тяжелым, но необходимым".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин, комментируя ситуацию, заявил, что основная оставшаяся линия укреплений украинской армии сосредоточена, в частности, в Славянске и Краматорске. 8 июня он рассказал о продвижении сил России к окраинам Красного Лимана в ДНР.