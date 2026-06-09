Москва9 июнВести.Киевский режим объявил о начале принудительной эвакуации гражданского населения из подконтрольных ему районов Донецкой Народной Республики. Под действие распоряжения попали несколько улиц крупных городов, а также ряд населенных пунктов.
Глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин сообщил в своем Telegram-канале, что зона обязательной эвакуации семей с детьми расширяется в принудительном порядке.
Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми принудительным способомнаписал он
По его словам, речь идет об отдельных улицах Славянска и Краматорска, поселка Беленькое, а также о всей территории поселка Малотарановка и села Приволье. Филашкин назвал это решение "тяжелым, но необходимым".
Ранее глава ДНР Денис Пушилин, комментируя ситуацию, заявил, что основная оставшаяся линия укреплений украинской армии сосредоточена, в частности, в Славянске и Краматорске. 8 июня он рассказал о продвижении сил России к окраинам Красного Лимана в ДНР.