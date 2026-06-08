Пушилин: ВС РФ продвигаются к окраинам Красного Лимана, идут бои в лесах Пушилин: ВС РФ продвигаются к окраинам Красного Лимана, идут бои в лесах

Москва8 июн Вести.Подразделения российской армии продвигаются к северным окраинам города Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава ДНР Денис Пушилин.

На краснолиманском участке продолжаются бои в лесных массивах в окрестностях уже непосредственно Святогорска. Также со стороны Ставков наши подразделения продвигаются к северным окраинам Красного Лимана. рассказал Пушилин

Он добавил, что в самом Красном Лимане идут ожесточенные бои, ВСУ массово применяют беспилотники, российские войска отвечают тем же.