Москва8 июнВести.Подразделения российской армии продвигаются к северным окраинам города Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава ДНР Денис Пушилин.
На краснолиманском участке продолжаются бои в лесных массивах в окрестностях уже непосредственно Святогорска. Также со стороны Ставков наши подразделения продвигаются к северным окраинам Красного Лимана.рассказал Пушилин
Он добавил, что в самом Красном Лимане идут ожесточенные бои, ВСУ массово применяют беспилотники, российские войска отвечают тем же.
Есть продвижение наших подразделений в микрорайонах Красного Лимана Коммунальный и Центральный. Противник предпринимает попытки контратак для оттеснения наших войск с восточных окраин города, однако наши подразделения также держат ситуацию под контролемподчеркнул Пушилин