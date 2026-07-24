В Китае молния ударила в ракету после взлета с космодрома Сичан

Молния попала в ракету после взлета с космодрома Сичан в Китае В Китае молния ударила в ракету после взлета с космодрома Сичан

Москва24 июл Вести.Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" (Long March-3B) подверглась удару молнии вскоре после старта с космодрома Сичан, сообщает портал Procosmos со ссылкой на локальные СМИ.

Запуск ракеты состоялся 23 июля в 15:00 по московскому времени со стартовой площадки №2. Носитель успешно вывел шестой космический аппарат серии "Тяньлянь-2" на переходную к геостационарной орбиту.

Спустя примерно 35 секунд после старта, когда ракета находилась на высоте нескольких километров, в ее головной обтекатель ударил мощный электрический разряд. Молния прошла сквозь корпус носителя и струи работающих двигателей, уйдя в землю.

По предварительным оценкам, оборудование спутника не получило повреждений, поскольку его конструкция предусматривает специализированные системы защиты от подобных электромагнитных воздействий.

Ранее Китай впервые провел контролируемый возврат первой ступени ракеты-носителя на платформу в море.