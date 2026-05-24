Москва24 мая Вести.В Китае состоялся запуск космического корабля "Шэньчжоу-23" с тремя тайконавтами на борту. Он доставит экипаж на национальную орбитальную станцию "Тяньгун". Трансляция запуска велась телеканалом CCTV.

Для запуска использовалась ракета-носитель "Чанчжэн-2F". Корабль стартовал в 18.08 с космодрома Цзюцюань. На борту находятся тайконавты Чжу Янчжу, Чжан Чжиюань и Ли Цзяин. Они сменят текущую вахту на орбитальной станции.

Предыдущий корабль, "Шэньчжоу-22", был отправлен Китаем в ноябре 2025 года. На нем не было экипажа, он доставлял на станцию груз. В том же году на орбите произошел инцидент, в результате которого "Тяньгун" столкнулась с космическим мусором. Из-за этого больше чем на неделю было отложено возвращение на Землю персонала станции.